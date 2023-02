BIOPARC ZOO DE DOUÉ-LA-FONTAINE BIOPARC ZOO DE DOUE LA FONTAINE DOUE LA FONTAINE Catégories d’Évènement: Doué-la-Fontaine

Valable du 04/02 au 12/11/2023 selon calendrier d'ouverture du site Gratuit pour les moins de 3 ans Un parc sur-mesure pour les animaux menacés Plus de 1800 animaux ont trouvé un cadre naturel exceptionnel dans le seul zoo troglodytique au monde ! Nos tunnels naturellement climatisés vous feront passer d'un monde à l'autre, dans un véritable labyrinthe minéral et végétal. Les animaux y vivent à leur rythme dans des espaces XXL : prenez le temps d'explorer leurs territoires, vous serez récompensés. Lors de nos animations, admirez leurs comportements naturels : ici pas de dressage, vive le spectacle de la nature !INFORMATIONS PRATIQUESOuverture du 04/02 au 12/11/2023 sans interruption.Février-mars : 10h-18h Avril-Mai-Juin : 9h-19h Juillet-Août : 9h-19h30 Septembre : 9h-19h Octobre-Novembre : 10h-18h30 (17h30 à l'heure d'hiver) Tarif : 23.9 euros.



Lors de nos animations, admirez leurs comportements naturels : ici pas de dressage, vive le spectacle de la nature ! INFORMATIONS PRATIQUES



Ouverture du 04/02 au 12/11/2023 sans interruption.

Février-mars : 10h-18h

Avril-Mai-Juin : 9h-19h

Juillet-Août : 9h-19h30

Septembre : 9h-19h

Octobre-Novembre : 10h-18h30 (17h30 à l'heure d'hiver). Tarif : 23.9 euros.

