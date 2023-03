Biomôme sous toutes ses coutures ! Biomôme & Bômino Rezé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Biomôme sous toutes ses coutures ! Biomôme & Bômino, 31 mars 2023, Rezé. Biomôme sous toutes ses coutures ! 31 mars – 2 avril Biomôme & Bômino Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, et pour tout découvrir des secrets de la couture (ou presque), je vous ouvre les portes de mon nouvel atelier-boutique et dans son bel écrin qu’est le village de Trentemoult à Rezé. Cette année, j’aurais le plaisir d’accueillir 2 artisanes : Graziella Guinée, mozaïste

Hélène Pétro, maroquinière Horaires :

Vendredi 31 mars de 11 à 18h.

