Nantes Muséum d'Histoire Naturelle Loire-Atlantique, Nantes Biomimicry 2 – Exploration Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Biomimicry 2 – Exploration Muséum d’Histoire Naturelle, 22 septembre 2021, Nantes. 2021-09-22

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Design Bio-inspiré :- révéler l’invisible, questionner l’échelle du biotope, la faune, la flore et les micro-organismes,- répertorier les espèces passées, présentes et migrantes sur l’Île de Nantes.”Biomimicry 2 Explore” est proposé par les étudiant·e·s du cycle master MDes Digital Design de L’École de design Nantes Atlantique, en partenariat avec le Muséum de Nantes.Ce dispositif renforce l’expérience de médiation scientifique et imagine la grammaire d’interaction (homme/machine) connectée à la biosphère du littoral urbain. Les dispositifs connectés seront déployés sur les emplacements des Cales des Chantiers Navals. La méthodologie design des projets sera exposée au Muséum de Nantes. Dans le cadre de Nantes Digital Week Muséum d’Histoire Naturelle 12 Rue Voltaire Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Muséum d'Histoire Naturelle Adresse 12 Rue Voltaire Ville Nantes lieuville Muséum d'Histoire Naturelle Nantes