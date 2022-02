Biomimétisme, quels enjeux pour la ville de demain ? Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Biomimétisme, quels enjeux pour la ville de demain ?

Musée d'histoire naturelle de Lille, le jeudi 3 mars à 18:00

Comment s’inspirer de la nature et des organismes du vivant pour construire la ville de demain ? Comment le biomimétisme peut-il s’appliquer aux domaines de l’architecture et de l’urbanisme ? Station V by Vilogia, en partenariat avec le Musée d’Histoire Naturelle de Lille et le Ceebios, vous invitent à relever ces défis techniques autour d’une table ronde composée de différents experts. **_Infos_** Limité à 50 personnes en présentiel Retransmis en live Sur inscription **_Intervenants_** Marie Darul, Chargée de déploiement du biomimétisme en région Hauts-de-France, Ceebios Laure Frémeaux, Manager biodiversité, référente biomimétisme, Elan Fabien Laserre, Responsable Innovation Technique, Vilogia

