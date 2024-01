Biologie de la performance sportive Collège de France Paris, jeudi 2 mai 2024.

Le jeudi 02 mai 2024

de 19h30 à 20h30

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Collège de France, en partenariat avec France Culture, organise un grand cycle de 7 tables rondes pour faire dialoguer la science et le sport.

Table ronde

Animation : Emmanuel Laurentin

Participantes :

Sonia Garel, professeure du Collège de France, titulaire de la chaire Neurobiologie et immunité

Claire Thomas-Junius, professeur à l’Université d’Evry Paris-Saclay, directrice du Laboratoire de biologie de l’exercice pour la performance et la santé

Le développement extraordinaire des performances sportives, qui continuent à battre des records et semblent toujours reculer les limites physiques, s’appuie sur une connaissance de plus en plus fine de la physiologie et du corps humain. Mais que savons-nous aujourd’hui des recherches qui permettent l’entraînement des athlètes ? Jusqu’où peut aller la recherche de la performance ? Cette table ronde interrogera notamment :

les adaptations physiologiques et les mécanismes cellulaires en réponse à l’exercice physique ;

ce que dit la biologie du sport, pour éclairer et valider les pratiques d’entraînement et de récupération ;

l’utilisation des biomarqueurs en biologie du sport ;

le rôle du sport comme moyen de préserver une bonne santé, mais aussi comme une thérapie non médicamenteuse dans un contexte de pathologie chronique ;

la démarche du chercheur en biologie du sport, du point de vue de l’éthique et de l’intégrité scientifiques.

