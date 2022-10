on se fait une toile ? Biolande Marthon Catégories d’évènement: Charente

Marthon

on se fait une toile ? Biolande, 24 octobre 2022, Marthon. on se fait une toile ? 24 – 28 octobre Biolande

sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Biolande 16380 Marthon Marthon 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine Le séjour est organisé du lundi 24 au vendredi 28 Octobre 2022.

Les jeunes sont hébergés dans l’écogîte Biolande à Marthon (16-Charente). Les objectifs principaux du séjour visent:

– la sensibilisation des jeunes au monde du cinéma (la compréhension du language cinématographique, l’appréhension du concept physique du cinéma)

– la création d’une dynamique de groupe (afin que chacun trouve sa place dans le groupe tout au long du séjour, que chacun puisse donner son point de vue, s’exprimer, se respecter et respecter les autres)

– la réalisation d’un court métrage ( découvrir la spécificité de l’écriture d’un scénario, les différentes étapes de travail, développer son aisance devant un public, une caméra, découvrir et apprendre à manipuler les outils de prise de vue et de son ainsi que les logiciels de montage) Tout au long du séjour, l’équipe d’animateurs sera accompagnée par un intervenant théâtre qui participera aussi à la vie collective du séjour. Au programme de la semaine:

– des ateliers techniques d’écriture, de prise de vue et de son

– des ateliers théâtre avec des exercices d’aisance gestuelle devant une caméra et un public

– une journée de tournage

– 2 visites de cinéma différents (rural et urbain)

– deux séances de projection au cinéma

– une sortie escalade qui pourra servir de support aux courts métrage Les jeunes participeront à la vie quotidienne ainsi qu’aux tâches de la vie quotidienne (cuisine, vaiselle, achats des denrées alimentaires, rangement du gîte,…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T09:00:00+02:00

2022-10-28T18:00:00+02:00

