Biographie : Un Jeu Nice

Nice

Biographie : Un Jeu Théâtre Lino Ventura 168 boulevard de l'Ariane Nice

2022-05-11 – 2022-05-14

EUR 5 22 Kürmann, intellectuel de gauche, marié à Antoinette, se penche sur son passé. En remontant le cours de sa vie, il se demande s'il aurait pu emprunter d'autres voies et vivre différemment. Il reconstitue alors diverses scènes de son existence.

Nice Alpes-Maritimes

