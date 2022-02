Biographie, un jeu Marseille 1er Arrondissement, 3 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Biographie, un jeu Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement

2022-05-03 19:00:00 – 2022-05-03 Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Qui n’a pas rêvé un jour de pouvoir revenir en arrière et rejouer son existence ? BIOGRAPHIE, UN JEU est une exploration à ciel ouvert des possibles d’une vie, servie par deux comédiens flamboyants.



Le professeur Kürmann aurait voulu ne pas rencontrer Antoinette. S’il ne l’avait pas invitée à rester chez lui après une soirée, sa destinée aurait été différente. Et le voilà qui, par l’entremise d’un jeu théâtral, se met à rejouer sa vie, la retoucher légèrement par endroits. Il s’imagine un autre passé pour espérer un autre avenir. Une biographie sans Antoinette.



Frédéric Bélier-Garcia revient à ses premières amours en remontant cette pièce de Max Frisch, qui fût sa première mise en scène en 1999, alors avec François Berléand et Emmanuelle Devos. Il offre la partition aujourd’hui à Golshifteh Farahani, lumineuse dans les films de Jim Jarmusch, Louis Garrel ou Mia Hansen- Love entre autres, qui donne la réplique à José Garcia, ici en professeur révolté qui rue dans les brancards de sa mémoire pour choisir son existence.



Texte : Max Frisch

Traduction : Bernard Lortholary

Mise en scène : Frédéric Bélier-Garcia

Scénographie : Alban Ho Van

Lumière : Dominique Bruguière

Son : Sébastien Trouvé

Avec Golshifteh Farahani et José Garcia (Distribution en cours)



Théâtre du Gymnase, Hors les Murs

