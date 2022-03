BIODIVIN Montpellier, 21 avril 2022, Montpellier.

BIODIVIN Montpellier

2022-04-21 – 2022-04-21

Montpellier Hérault

Vous êtes un amateur de vin et, ou un féru de Nature ? Alors, vous êtes au bon endroit ! Mais, est-il aujourd’hui possible d’allier viticulture et biodiversité ; ces 2 éléments peuvent-ils former un bel assemblage ?

Nous tenterons de répondre à cette question le 21 avril de 18h à 19h30, lors de la Mini-Conf «BiodiVIN » à la Maison Régionale de la Chasse et de la Pêche à MONTPELLIER, avec le témoignage de Didier BARRAL, un vigneron engagé dans une production durable depuis plusieurs années et l’intervention de notre chargée de projets Lucie GILLIOZ sur la biodiversité dans les espaces viticoles de la région Occitanie.

Affutez vos papilles et pupilles ! Une dégustation de vin sera proposée aux amateurs, ainsi qu’une exposition photo avec la participation d’un photographe naturaliste. A cette occasion, vous pourrez assister à la remise des prix du concours photo BiodiVIN 2022 sur le thème « Biodiversité et vignes » et voter pour élire le prix du public.

N’attendez plus pour réserver votre place !

Cet évènement est gratuit et ouvert à tous avec inscription obligatoire jusqu’au 20/04 (nombre de places limité).

Vous êtes un amateur de vin et, ou un féru de Nature ? Alors, vous êtes au bon endroit ! Mais, est-il aujourd’hui possible d’allier viticulture et biodiversité ; ces 2 éléments peuvent-ils former un bel assemblage ?

+33 9 72 55 30 70 https://framaforms.org/inscription-a-levenement-biodivin-1644908232

Vous êtes un amateur de vin et, ou un féru de Nature ? Alors, vous êtes au bon endroit ! Mais, est-il aujourd’hui possible d’allier viticulture et biodiversité ; ces 2 éléments peuvent-ils former un bel assemblage ?

Nous tenterons de répondre à cette question le 21 avril de 18h à 19h30, lors de la Mini-Conf «BiodiVIN » à la Maison Régionale de la Chasse et de la Pêche à MONTPELLIER, avec le témoignage de Didier BARRAL, un vigneron engagé dans une production durable depuis plusieurs années et l’intervention de notre chargée de projets Lucie GILLIOZ sur la biodiversité dans les espaces viticoles de la région Occitanie.

Affutez vos papilles et pupilles ! Une dégustation de vin sera proposée aux amateurs, ainsi qu’une exposition photo avec la participation d’un photographe naturaliste. A cette occasion, vous pourrez assister à la remise des prix du concours photo BiodiVIN 2022 sur le thème « Biodiversité et vignes » et voter pour élire le prix du public.

N’attendez plus pour réserver votre place !

Cet évènement est gratuit et ouvert à tous avec inscription obligatoire jusqu’au 20/04 (nombre de places limité).

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-03-17 par