De très nombreux animaux ont une activité totalement ou partiellement nocturne : renards, fouines, hérissons, papillons de nuit, chouettes ou encore amphibiens. Cette biodiversité, souvent insoupçonnée, s’activent quand nous dormons…mais nos lumières restent généralement allumées… En ville en particulier les éclairages artificiels sont omniprésents. Quels sont les impacts de cette pollution lumineuse sur la vie nocturne et comment y remédier ? Visioconférence animée par Romain Sordello, expert pollution lumineuse à PatriNat (OFB-CNRS-MNHN) Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite

