Biodiversité, jardin et forêt Médiathèque Moirans-en-Montagne, vendredi 5 avril 2024.

« Biodiversité, jardin et forêt » le 5 avril à 20h00 à la médiathèque de Moirans-en-Montagne.

Conférence accueil de la biodiversité et de la forêt, atelier multiplication végétative et trocs de graines et plantes.

Accès libre et gratuit.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05

Médiathèque 6 Rue des Sports

Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté media-moirans@terredemeraudetourisme.fr

