Biodiversité et pesticides – Léguer en fête Pluzunet Pluzunet Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pluzunet

Biodiversité et pesticides – Léguer en fête Pluzunet, 8 juillet 2022, Pluzunet. Biodiversité et pesticides – Léguer en fête

12, rue Louis Guegan Amphithéatre de la Médiathèque Centre culturel Pluzunet Côtes d’Armor Amphithéatre de la Médiathèque 12, rue Louis Guegan

2022-07-08 – 2022-07-08

Amphithéatre de la Médiathèque 12, rue Louis Guegan

Pluzunet

Côtes d’Armor Pierre-Henri Gouyon est ingénieur agronome de formation, docteur-ingénieur en génétique, docteur en écologie et professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle. Le scientifique présentera son expertise sur l’effondrement actuel de la biodiversité en partie lié à l’utilisation importante des pesticides et ses propositions pour sortir de cette situation. Pierre-Henri Gouyon est ingénieur agronome de formation, docteur-ingénieur en génétique, docteur en écologie et professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle. Le scientifique présentera son expertise sur l’effondrement actuel de la biodiversité en partie lié à l’utilisation importante des pesticides et ses propositions pour sortir de cette situation. Amphithéatre de la Médiathèque 12, rue Louis Guegan Pluzunet

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pluzunet Other Lieu Pluzunet Centre culturel Adresse Pluzunet Côtes d'Armor Amphithéatre de la Médiathèque 12, rue Louis Guegan Ville Pluzunet lieuville Amphithéatre de la Médiathèque 12, rue Louis Guegan Pluzunet Departement Côtes d'Armor

Pluzunet Centre culturel Pluzunet Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pluzunet/

Biodiversité et pesticides – Léguer en fête Pluzunet 2022-07-08 was last modified: by Biodiversité et pesticides – Léguer en fête Pluzunet Pluzunet Centre culturel 8 juillet 2022 12, rue Louis Guegan Amphithéatre de la Médiathèque Centre culturel Pluzunet Côtes d'Armor

Pluzunet Côtes d'Armor