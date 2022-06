Biodiversité et patrimoine – Exposition photo collective Lanvollon Lanvollon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvollon

Biodiversité et patrimoine – Exposition photo collective Lanvollon, 9 juillet 2022, Lanvollon. Biodiversité et patrimoine – Exposition photo collective

Galerie d’art de Blanchardeau Moulin de Blanchardeau Route de Blanchardeau Lanvollon Côtes d’Armor Moulin de Blanchardeau Galerie d’art de Blanchardeau

2022-07-09 14:00:00 – 2022-07-31 18:00:00

Moulin de Blanchardeau Galerie d’art de Blanchardeau

Lanvollon

Côtes d’Armor Lanvollon Une exposition de Roger Gardan, Mariannick Geffroy, Christian Morbu, Michel Pierre et Lionel Rat.

A découvrir les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 19h. accueil@leffarmor.fr +33 2 96 70 17 04 Une exposition de Roger Gardan, Mariannick Geffroy, Christian Morbu, Michel Pierre et Lionel Rat.

A découvrir les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 19h. Moulin de Blanchardeau Galerie d’art de Blanchardeau Lanvollon

dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lanvollon Autres Lieu Lanvollon Route de Blanchardeau Adresse Lanvollon Côtes d’Armor Moulin de Blanchardeau Galerie d'art de Blanchardeau Ville Lanvollon lieuville Moulin de Blanchardeau Galerie d'art de Blanchardeau Lanvollon Departement Côtes d’Armor

Lanvollon Route de Blanchardeau Lanvollon Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanvollon/

Biodiversité et patrimoine – Exposition photo collective Lanvollon 2022-07-09 was last modified: by Biodiversité et patrimoine – Exposition photo collective Lanvollon Lanvollon Route de Blanchardeau 9 juillet 2022 Galerie d'art de Blanchardeau Moulin de Blanchardeau Route de Blanchardeau Lanvollon Côtes d'Armor

Lanvollon Côtes d’Armor