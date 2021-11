Bourg-Archambault Eglise Bourg-Archambault, Vienne Biodiversité et hiver Eglise Bourg-Archambault Catégories d’évènement: Bourg-Archambault

Vienne

Biodiversité et hiver Eglise, 5 décembre 2021, Bourg-Archambault. Biodiversité et hiver

Eglise, le dimanche 5 décembre à 14:00

Tous aux abris c’est l’hiver ! Stop, l’hiver n’est pas la plus vilaine des saisons. Inspirons-nous de la biodiversité qui a trouvé bien des combines pour y subsister. N’est-ce pas chère fourmi ? Entre mode de vie et adaptation, la nature hivernale dévoile ses secrets. Rdv place de l’église Gratuit Sur réservation au 05 49 91 11 96 Office de tourisme Sud Vienne Poitou Port du masque et passe sanitaire obligatoires.

gratuit

Balade nature Eglise Bourg-Archambault Bourg-Archambault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Archambault, Vienne Autres Lieu Eglise Adresse Bourg-Archambault Ville Bourg-Archambault lieuville Eglise Bourg-Archambault