Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Biodiversité et changements climatiques Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Biodiversité et changements climatiques Conservatoire et Jardin botaniques, 16 novembre 2021, Chambésy. Biodiversité et changements climatiques

Conservatoire et Jardin botaniques, le mardi 16 novembre à 12:30

Malgré de nombreuses mesures de conservation, **la biodiversité continue de s’effondrer et les scientifiques parlent même de la sixième grande extinction de masse des espèces.** Découvrez comment et pourquoi le changement climatique doit être considéré dans la protection de la diversité. Sur inscription à l’adresse: [visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au : 022 418 51 00. [http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php](http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php) Dans le cadre du programme des visites guidées du mardi. Gratuit et sur inscription. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T12:30:00 2021-11-16T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Chambésy Autres Lieu Conservatoire et Jardin botaniques Adresse Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Ville Chambésy lieuville Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy