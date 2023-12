Biodiversité et adaptation au changement climatique en ville : même combat ? Académie du climat Paris, 18 décembre 2023, Paris.

Le lundi 18 décembre 2023

de 18h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Dans la prochaine Conversation climatique sur la thématique biodiversité et climat, venez échanger avec Harold Levrel, professeur d’économie écologique à AgroParisTech et à l’Université Paris-Saclay. Il est chercheur au Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED) et est co-responsable de la Chaire Comptabilité Écologique.

A l’heure de la COP28, de la votation du Plan Climat de Paris et de consultation sur le Plan Biodiversité, nous voulons expliciter les liens entre ces deux sujets. Quelles sont les synergies et les divergences entre ces deux luttes ? En ville, comment se matérialise la biodiversité ? Comment l’adaptation au changement climatique se base sur la nature ?

Dans ce format de conversation franche, ouverte et décontractée : toutes les

questions sont permises, on déconstruit ensemble les aprioris et les infox, on

affirme et on échange pour apprendre et comprendre les enjeux de l’adaptation au changement

climatique et de la biodiversité.

Cette

conversation climatique sera traduite en langue des signes et aura lieu dans la salle des fêtes de l’Académie du

climat, le 18 décembre à 18h30.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

