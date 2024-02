Biodiversité en Val de Gartempe Journée Mondiale de l’Arbre et de la Forêt Richesses du Bocage Village du Peu Lathus-Saint-Rémy, samedi 23 mars 2024.

Biodiversité en Val de Gartempe Journée Mondiale de l’Arbre et de la Forêt Richesses du Bocage Village du Peu Lathus-Saint-Rémy Vienne

Au cœur du bocage du sud vienne, venez découvrir une opération expérimentale de plantations, dont l’objectif est d’anticiper l’évolution de nos paysages et des arbres face au changement climatique.

Le CPA Lathus a engagé depuis 2 ans l’inventaire de linéaires de haies sur son exploitation agricole mais aussi chez 15 autres exploitants et éleveurs du territoire. Ceci afin de connaître et d’évaluer la santé, qualité et l’avenir potentiel du bocage.

Il porte aussi aujourd’hui le programme Bocage de demain pour anticiper le dépérissement des arbres de haut-jet en installant des essences choisies pour leur capacité d’adaptation au stress hydrique.

Retrouvons-nous au cœur de notre ferme pédagogique pour découvrir ce programme et son protocole, ainsi que les essences d’arbres choisies, qui pourront peut-être vous aider dans des projets similaires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Village du Peu Ferme le Peux

Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

