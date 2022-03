Biodiversité en fête ! Relais Nature du Parc de la Deûle, 22 mai 2022, Santes.

Biodiversité en fête !

Relais Nature du Parc de la Deûle, le dimanche 22 mai à 10:00

10h-17h en continu **MARCHÉ par le CIVAM Hauts-de-France** Les producteurs du CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) vous proposent leurs beaux produits locaux et de saison. Liste des exposants à venir 10h-18h30 en continu **BALADE par Shet 59** Les poneys Shetland offrent leurs dos aux plus jeunes pour une balade à proximité du Relais Nature qui leur laissera, à coup sûr, de joyeux souvenirs ! Il est possible de pique-niquer sur place sur l’une des jolies prairies qui entourent le Relais Nature. 14h-18h30 en continu **ATELIERS** **« Empreinte écologique »** par les animateurs du Relais Nature (outil mis à disposition par le Forum départemental des Sciences) Évaluez de façon ludique votre impact sur la planète grâce au tapis « empreinte écologique ». Cette approche conviviale, sous la forme d’un jeu, permet à tous, petits et grands, d’engager facilement une réflexion sur les gestes simples à mettre en œuvre et sur les possibilités d’agir à moyen et long terme. **« Suivez la trace »** par Dessine-moi-un-museau Venez à la découverte des empreintes et traces d’animaux : lapin, grenouille, hérisson, chevreuil, renard… Laissez-vous guider pour créer, avec des éléments naturels, leurs empreintes sur un support de recyclage. **« Terrarium végétal »** par Jannat Fabriquez votre propre terrarium dans un pot en verre qui sert alors de serre autonome. Découvrez la culture de plantes grasses dans de tels contenants selon la technique botanique inventée par le Docteur Ward au XIXe siècle pour faciliter le transport de plantes sur de longues distances. **« Les petits mondes marins et sous-marins »** par Les Petits Débrouillards Participez à des expérimentations scientifiques autour de l’eau et des zones humides, de la goutte aux micro-organismes qui y vivent. Adoptez une démarche scientifique : observer, formulez des hypothèses, réalisez des expériences et apprenez de ces dernières. **« Mon jardin au naturel et zéro déchet »** par Nature Résiliente Peau de banane, coquilles d’œuf, marc de café, ortie… Laura vous présente ces nouveaux alliés de vos plantes et vous partage trucs et astuces pour entretenir votre jardin ou votre jardinière au naturel et en mode « zéro déchet ». **REPAIR CAFÉ** par le Jardin des Bennes Parfois un simple entretien ou une petite réparation permettent de prolonger la vie de vos objets… Mais, bien souvent, on ne sait pas comment s’y prendre. Les bricoleurs du repair’café vous donnent rendez-vous pour partager leurs compétences et leurs outils afin de réaliser toute sorte de réparations sur vos appareils électriques, jouets, ustensiles, vêtements… Venez avec votre objet usager, de talentueux « bricole-tout » vous aident à le réparer vous-mêmes. **FORUM DES ÉCO-ACTEURS** Vous vous interrogez sur la Nature ? Vous avez envie de vous engager ou d’en savoir un peu plus sur les éco-acteurs de votre région ? Venez à la rencontre de ces femmes et de ces hommes engagés au quotidien près de chez vous pour l’éducation à l’environnement, la défense de la Nature et la pratique du développement durable. Liste des participants à venir Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. Horaire de début des animations : 10h Le Relais Nature est ouvert de 14h à 18h30 _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._ Cette journée est un événement de « **La Grande Traversée** » : du 17 mai au 5 juin 2022, MOSAÏC et le Relais Nature du Parc de la Deûle vous invitent à voguer d’une rive à l’autre pour profiter des festivités. Et, du mardi 17 au dimanche 22 mai, c’est la **Fête de la Nature** au Relais Nature du Parc de la Deûle et sur les espaces de Nature ouverts : des conférences, des ateliers, un temps de clôture festif au Relais Nature et aussi des sorties naturalistes partout dans la métropole. Programme complet sur : [[https://enm.lillemetropole.fr](https://enm.lillemetropole.fr)](https://enm.lillemetropole.fr)

Gratuit

Le Relais Nature célèbre la Fête de la Nature du 17 au 22 mai ! Pour clore cette semaine au programme riche et varié, l’équipe vous propose une journée festive pour célébrer la biodiversité locale !

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T18:30:00