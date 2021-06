Quingey Quingey Doubs, Quingey Biodiversité en fête Quingey Quingey Catégories d’évènement: Doubs

Quingey

Biodiversité en fête Quingey, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Quingey. Biodiversité en fête 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-04

Quingey Doubs Quingey Le Conservatoire se joint à l'association transhumance des chèvres. En attendant leur retour sur la côte de Moini, nous vous proposons une activité ludique de découverte de la biodiversité ! En partenariat avec l'association TRI et le CPIE Haut-Doubs, en lien avec le programme « J'agis pour mon territoire Loue Lison ».

