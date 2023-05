Biodiversité des intelligences artificielles Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 18 juin 2023

de 14h30 à 15h30

Tout public. A partir de 12 ans. gratuit

On admet aujourd’hui de nombreuses formes d’intelligence d’Einstein aux fourmis capables de reconnaître des odeurs en passant par les arbres qui communiquent entre eux. Mais l’intelligence est-elle le propre du vivant ? Pour le savoir, venez explorer l’intelligence artificielle et découvrir comment une machine peut apprendre grâce à des neurones… artificiels bien sûr ! Conférence scientifique à partir de 12 ans présentée par Stéphane Fay, médiateur de l’unité Informatique du Palais de la découverte. Rendez-vous au Pavillon 1 de la Maison Paris Nature, Parc Floral de Paris. La salle de conférence est accessible aux personnes à mobilité réduite. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2359?deco=brand

