Biodiversité des bords de chemins Férel Férel

Biodiversité des bords de chemins Petits et grands, partez sur les traces des habitants des bords des chemins tout en vous amusant ! Jeudi 25 avril, 15h00 Férel Gratuit et sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T15:00:00+02:00 – 2024-04-25T17:00:00+02:00

Dans le cadre du Contrat Nature « Continuités écologiques », petits et grands, partez sur les traces des habitants des bords des chemins tout en vous amusant. A plumes, à poils, à antennes… Vous en découvrirez davantage sur ces drôles de bêtes. Et pour continuer l’aventure, devenons acteur en laissant un carré pour la biodiversité dans nos jardins !

Public familial – sortie pédestre – 2h00

Prévoir des chaussures de sport ou de marche

Partenaires : Cap Atlantique, FEDER Bretagne, Communes de Camoël, Férel et Pénestin

Férel Férel Férel 56130 Morbihan Bretagne

Sortie Nature

CPIE Loire Océane