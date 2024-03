Biodiversité des bords de chemin 56130 Ferel Ferel, jeudi 25 avril 2024.

Biodiversité des bords de chemin Dans le cadre du Contrat Nature « Continuités écologiques », petits et grands, partez sur les traces des habitants des bords des chemins tout en vous amusant. À plumes, à poils, à antennes… Vous … Jeudi 25 avril, 15h00 56130 Ferel Inscription: 0

Dans le cadre du Contrat Nature « Continuités écologiques », petits et grands, partez sur les traces des habitants des bords des chemins tout en vous amusant. À plumes, à poils, à antennes… Vous en découvrirez davantage sur ces drôles de bêtes. Et pour continuer l’aventure, devenons acteur en laissant un carré pour la biodiversité dans nos jardins !

