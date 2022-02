Biodiversité de l’estran Agon-Coutainville Agon-Coutainville Catégories d’évènement: Agon-Coutainville

Manche

Biodiversité de l'estran Agon-Coutainville

2022-06-14 14:00:00 – 2022-06-14 16:00:00

En compagnie de l'association AVRIL, venez découvrir les petites bêtes qui peuplent l'estran et vous immerger dans un monde qu'on ne soupçonne pas sur le littoral manchois. Poissons, coquillages, crustacés ont réussi à coloniser un milieu hostile avec des stratégies d'évolution étonnante. Prévoir des bottes et vêtements adaptés aux conditions météorologiques. Réservation obligatoire. RDV sur parking de l'école de voile.

Lieu Agon-Coutainville

