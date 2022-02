Biodiversité de la forêt domaniale du Mans Villemareuil Villemareuil Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Villemareuil

Biodiversité de la forêt domaniale du Mans Villemareuil, 24 avril 2022, Villemareuil. Biodiversité de la forêt domaniale du Mans

Villemareuil, le dimanche 24 avril à 14:00

Découvrez la biodiversité de la forêt domaniale du Mans lors d’une balade en compagnie d’un guide nature.

Sortie gratuite sur inscription (nombre de places limitées)

Sortie nature financée par la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux Villemareuil Villemareuil Villemareuil Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-et-Marne, Villemareuil Autres Lieu Villemareuil Adresse Villemareuil Ville Villemareuil lieuville Villemareuil Villemareuil Departement Seine-et-Marne

Villemareuil Villemareuil Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villemareuil/

Biodiversité de la forêt domaniale du Mans Villemareuil 2022-04-24 was last modified: by Biodiversité de la forêt domaniale du Mans Villemareuil Villemareuil 24 avril 2022 Villemareuil Villemareuil Villemareuil

Villemareuil Seine-et-Marne