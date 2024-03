Biodiversité de la forêt de Meudon #CPASLOINENTRAIN Gare de Chaville Rive Gauche Chaville, mercredi 13 mars 2024.

Biodiversité de la forêt de Meudon #CPASLOINENTRAIN Au cours d’une balade au rythme contemplatif, nous chercherons les traces de vie

et de passage des habitants de la forêt de Meudon : Petits mammifères, oiseaux

mais aussi insectes. Ce sera l’occasion Mercredi 13 mars, 15h00 Gare de Chaville Rive Gauche Tarifs : Adultes & enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T15:00:00+01:00 – 2024-03-13T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T15:00:00+01:00 – 2024-03-13T18:00:00+01:00

Au cours d’une balade au rythme contemplatif, nous chercherons les traces de vie et de passage des habitants de la forêt de Meudon : Petits mammifères, oiseaux mais aussi insectes. Ce sera l’occasion d’évoquer leurs habitudes et différents modes de vie. Peut être pourrons nous observer le pic épeiche ? L’approche du printemps sera l’occasion de parler des espèces botaniques présentes notamment des superbes arbres. La forme de certains n’a pas fini de nous surprendre et de nous amener à imaginer leur histoire.

Accès en Transilien de la gare de Chaville Rive Gauche/Ligne N

Durée : 3h00

Activité organisée par Catherine – Animatrice/Guide Naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/b-5

Gare de Chaville Rive Gauche Gare de Chaville Rive Gauche Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/b-5 »}]

Nature Sortie nature