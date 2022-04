BIODIVERSITÉ AUTOUR D’UNE FERME …BIO ET DÉGUSTATION Hundling Hundling Catégories d’évènement: HUNDLING

Hundling Moselle Hundling Le Ferme de la Charmille est engagée dans l’agriculture biologique depuis de nombreuses années. Situées dans un écrin de nature, elle est entourée de prairies naturelles, d’un ruisseau, de mares, d’étangs, de haies de forêt.

Venez participer à une agréable marche, pour parcourir ces milieux de vie préservés. Insectes aquatiques, petits poissons, fleurs médicinales, papillons, oiseaux, seront autant de joyaux de la nature locale à admirer.

Cette sortie sera animée par Michel Greff, animateur-nature.

La marche se terminera à 12h, puis un apéritif (offert) et un banquet, réalisé avec des produits exclusivement issus de la ferme, vous permettront de vous restaurer dans une ambiance amicale et festive. Inscription et paiement obligatoire à l’Office de Tourisme avant le mardi 09 août. contact@sarreguemines-tourisme.com +33 3 87 98 80 81 http://www.sarreguemines-tourisme.com/fr Sarreguemines Tourisme

