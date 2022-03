Biodiversité au jardin corcoué sur logne, 14 mai 2022, Corcoué-sur-Logne.

Biodiversité au jardin

corcoué sur logne, le samedi 14 mai à 14:00

Découvrir la biodiversité animale et végétale au jardin en observant et en jouant. Comprendre les relations et l’équilibre biologique dans le petit monde du jardin. Partez à l’affût des petites bêtes dans le jardin naturel d’Utopies Végétales pour mieux les connaître et reconnaître. Comprendre les relations entre parasites et prédateurs par des petits jeux en accès libre. Découvrir avec les sens les plantes sauvages du jardin et leurs intérêts pour mieux les accepter.

Gratuit pour les adhérents, 5 € pour les non adhérents

Utopies Végétales – Pays de la Loire Grandeur Nature

corcoué sur logne 41, Impasse sainte Marie 44650 Corcoué sur Logne Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T17:00:00