Bordeaux Bordeaux Bordeaux Biodiversité au cœur de la ville avec Terre & Océan Bordeaux Bordeaux Catégorie d’évènement: Bordeaux

Biodiversité au cœur de la ville avec Terre & Océan Bordeaux, 23 avril 2021-23 avril 2021, Bordeaux. Biodiversité au cœur de la ville avec Terre & Océan

Bordeaux, le vendredi 23 avril à 10:00

**En effet, entre les promeneurs et l’activité de la maison du Jardinier, les écureuils, oiseaux variés ou insectes ont su faire de ce poumon vert au cœur du Bordeaux résidentiel un étonnant îlot de biodiversité.** **Au parc Rivière à Bordeaux** **Rendez-vous communiqué à l’inscription.** **Limité à 5 personnes.** **Public adulte.**

Gratuit, sur inscription

Petit domaine boisé au milieu de la ville dense, le parc Rivière abrite une faune et une flore variée, parfois cachée aux yeux des visiteurs Bordeaux Bordeaux Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-23T10:00:00 2021-04-23T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Bordeaux Autres Lieu Bordeaux Adresse Bordeaux Ville Bordeaux