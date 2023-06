Biodiversité, à la recherche de l’amour perdu : conférence-action ! Académie du Climat Paris, 5 juillet 2023, Paris.

Le mercredi 05 juillet 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Le Défi Biodiversité rassemble citoyens, experts, designers, associations pour imaginer puis lancer de nouveaux projets d’impact visant à développer notre connexion au vivant.

Le Défi Biodiversité d’ENGAGE se poursuit !

Nos deux intervenants, interrogeront tout d’abord notre connexion au vivant.

Grégory Quenet, historien de l’environnement

Philippe Dubois, ornithologue

Puis ils enchaîneront sur un temps d’intelligence collective pour continuer à imaginer les projets d’impact qui seront portés ensemble.

Ils ont besoin de vous pour faire grandir le collectif du défi et le nourrir de votre imagination la plus vivace !

ENGAGE est une organisation dédiée à la transition environnementale et sociale. Elle veut accélérer et amplifier la mise en action significative des personnes et des organisations pour opérer une bascule écologique.

Elle développe pour cela des programmes et outils d’engagement collectifs qui ambitionnent de favoriser la construction d’une société prospère, participative et écologique.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact :

