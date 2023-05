Séjour nature BiodiverCity à la Chapraie, 28 août 2023, Chambray-lès-Tours.

Séjour nature 28 août – 1 septembre BiodiverCity à la Chapraie 260€

Sur le site de la Charpraie en partenariat avec la ville de Tours, au coeur de 30 hectares de prairie et de forêt. Situé à Chambray-Lès-Tours c’est le lieu idéal pour prendre un bol d’air.

Nous dormons sous tentes à côté des ânes, des lapins et des poules.

Chaque jour, des temps sont consacrés aux soins des différents animaux et nous profitons de la nature pour faire des cabanes en forêt, des chasses aux insectes, des grands jeux natures, des balades avec les ânes…..

Nous utilisons des toilettes sèches, des douches solaires et invitons les enfants a participer à la vie quotidienne du camp (cuisines, rangement, vider les toilettes sèches…).

Et l’objectif principal reste de s’amuser et de passer des superbes vacances !

BiodiverCity à la Chapraie 8 rue de la charpraie 37170 Chambray-Lès-Tours Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.biodivercity.fr/pour-les-particuliers/camps-nature/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@biodivercity.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 50 72 71 42 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T10:00:00+02:00 – 2023-08-28T21:00:00+02:00

2023-09-01T08:00:00+02:00 – 2023-09-01T16:30:00+02:00

BioidverCity