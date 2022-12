Biodanza : Portes Ouvertes Saint-Jean-de-Luz, 18 janvier 2023, Saint-Jean-de-Luz .

Biodanza : Portes Ouvertes

16 rue de la Rhune La salle de la Rhune Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques La salle de la Rhune 16 rue de la Rhune

2023-01-18 19:00:00 – 2023-01-18

La salle de la Rhune 16 rue de la Rhune

Saint-Jean-de-Luz

Pyrénées-Atlantiques

Enfin ! Des cours de Biodanza à Bayonne et à Saint Jean de Luz ! La Biodanza ou la danse de la vie… Entre la danse et la méditation, la Biodanza donne une autre saveur à la vie. Accessible à tous, elle nous connecte à notre créativité, à notre affectivité, à notre plaisir, à notre joie de vivre,… et bien plus encore ! Grace à des propositions de danses, une séance de Biodanza nous transporte dans un chemin intérieur, dans la relation à l’autre, aux autres et à la nature. Viens essayer ! Libère ton mouvement, profite de la vie !

A Saint Jean de Luz : Mercredi 18 janvier 2023 à 19h et Jeudi 19 janvier à 14h

A Bayonne : Vendredi 20 janvier 2023 à 9h30 et à 19h

+33 6 26 32 13 32

