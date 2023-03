Biodanza La salle de la Rhune, 24 mai 2023, Saint-Jean-de-Luz .

Biodanza

2023-05-24 19:00:00 – 2023-05-24

EUR 20 18 Après les journée portes ouvertes et les premiers cours du début du mois, nous sommes heureux de proposer maintenant des cours réguliers de Biodanza à Saint jean de Luz au 16 ave de la Rhune, un mercredi sur deux à 19h. La BIODANZA est une source de « vivencias », d’expériences vécues avec intensité, facilitées par la musique, le mouvement et le groupe. Elle nous conduit vers la pleine expression de nous-même. D’une manière facile et amusante, elle nous aide à reconnaître et à développer nos potentiels, et tout cela avec un lien profond avec la Vie. La sensation de plénitude, de se sentir vivant, l’amélioration de la santé globale, la joie de vivre sont quelques-uns des cadeaux que nous pouvons recevoir avec une pratique régulière de la BIODANZA . Soyez les bienvenus, nous vous attendons avec joie et avec tendresse.

