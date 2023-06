Fêtes des plantes Biocoop Les 7 Epis Lorient, 26 mai 2023, Lorient.

Vendredi 26 mai, on fête les plantes et le printemps bio à Keryado, avec des animations et des rencontres avec nos producteurs de plants et d’arbustes. Rendez-vous sur le parking et en magasin !

Atelier Bocal & Brouette avec Optim’ism

Lisa s’occupe de la partie « Bocal », Léa de la partie « Brouette ». L’une cuisine, l’autre jardine et elles se déplacent au grè des animations, dans toute l’Agglomération ! Rendez-vous à partir de 10 h devant le magasin pour participer, au choix, à un atelier plantation ou à un atelier de cuisine. Elles prévoient en plus un petit repas partagé sur le pouce pour les personnes de passage.

Des producteurs

Cette journée dédiée aux plantes l’est aussi à nos producteurs locaux. L’occasion de les rencontrer et de faire le plein de conseils et de chlorophylle. Isabella, productrice à Le Saint, proposera des plantes aromatiques (menthe, basilic, thym, verveine…), des plants de petits fruits (cassis, groseilles, framboises…) et quelques arbres et arbustes (Feijoa le kiwi du brésil, poivrier de Sichuan, figuier etc…).

Les Jardins de Kerhan, à Languidic seront également présents avec principalement des plants potagers, poivrons, aubergines, piments, etc… et plus de 200 variétés de tomates anciennes !

Et même un ferronnier !

Antonin Jubault, de l’Atelier Pagan, sera là aussi. Il fabrique de splendides tuteurs artisanaux pour vos plantations en intérieur ou en extérieur. Plusieurs modèles et plusieurs tailles. Il viendra avec sa « forge portative » pour créer sur place.

Biocoop Les 7 Epis 2 rue Antoine de Saint Exupéry, 56100 Lorient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T10:00:00+02:00 – 2023-05-26T14:30:00+02:00

