Biocoop La Maison Biologique une entreprise au service de son territoire Quai Jean Jaurès Audierne, mardi 16 avril 2024.

Rencontre avec Biocoop La Maison Biologique une entreprise au service de son territoire.

Quel regard sur le territoire pour quel avenir de l’entreprise ? voici l’interrogation qui nous a animé durant plus d’une année et qui nous a permis de penser et aujourd’hui de mettre en action un projet d’entreprise au service du développement durable du Cap-Sizun et plus largement du canton de Douarnenez Cap-Sizun. C’est ce projet et cette vision de l’entreprise au service de son territoire que je vous propose de découvrir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 11:00:00

fin : 2024-04-16 12:00:00

Quai Jean Jaurès Maison de l’Alimentation

Audierne 29770 Finistère Bretagne romuald@maison-biologique.fr

