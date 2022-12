TOUPOIL, La BD-Nature des enfants, en signature à la Biocoop Kastell Bio à ST-POL-DE-LÉON (Finistère) Biocoop Kastell Bio Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

TOUPOIL, La BD-Nature des enfants, en signature à la Biocoop Kastell Bio à ST-POL-DE-LÉON (Finistère)
Samedi 17 décembre, 10h00
Biocoop Kastell Bio

Entrée libre

Serge Monfort, auteur de la série TOUPOIL, dédicacera ses albums dont le dernier paru au printemps : La Nuit des Blaireaux, pour ses lecteurs de 6-8 ans (+ ou – !!). Biocoop Kastell Bio 45, avenue des Carmes, 29250 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.toupoil.com/ »}, {« link »: « https://www.ouest-france.fr/culture/livres/bd-jeunesse-toupoil-un-heros-qui-defend-la-vie-sauvage-606e1824-d2d4-11ec-8fd0-9941437d80ae?fbclid=IwAR1p2KO7BgA2IX2JYkM8uuKND2tQ8_4upmM0sn_UD-_uyVxtM_117pbqvf0 »}] TOUPOIL est une BD d’aventures de première lecture (6-8 ans, un peu moins, un peu plus…). C’est aussi une BD animalière d’aventures, de sensibilisation et de découverte de la faune sauvage européenne qui a tant de mal à survivre aujourd’hui.

C’est surtout une BD qui plaît beaucoup aux enfants, avec un documentaire naturaliste accompagné de photos, cartes et bibliographie en fin d’album.

À l’heure de la première extinction massive de la faune, due à l’activité humaine, Toupoil est aussi une BD d’actualité.

