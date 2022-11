Danses traditionnelles en cercle Biocoop Echo Nature, salle Nid d’Aigle, Aiguilhe (43)

Danses traditionnelles en cercle Biocoop Echo Nature, salle Nid d’Aigle, Aiguilhe (43), 17 novembre 2022, . Danses traditionnelles en cercle Jeudi 17 novembre, 17h30 Biocoop Echo Nature, salle Nid d’Aigle, Aiguilhe (43)

7€, 12€ ou 14€ la soirée

avec Meyriem Biocoop Echo Nature, salle Nid d’Aigle, Aiguilhe (43) 34, Avenue de Roderie Biocoop Echo Nature, salle Nid d’Aigle, 43000 Aiguilhe, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39203 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Atelier et Pratique de Danses en Cercle Traditionnelles du Monde, musiques enregistrées, avec un centre ex : fleurs, mandala etc, connexion du groupe, menées par Meyriem Cornély, Pause avec partage de boissons et nourriture apportée par chacun,e Prochaine date avec Meyriem le dimanche 25 septembre 2022 à 14h30 atelier de danse puis jam de danse contact improvisation avec warm-up salle du sourire intérieur encore à la biocoop source : événement Danses traditionnelles en cercle publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T17:30:00+01:00

2022-11-17T21:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Biocoop Echo Nature, salle Nid d'Aigle, Aiguilhe (43) Adresse 34, Avenue de Roderie Biocoop Echo Nature, salle Nid d'Aigle, 43000 Aiguilhe, France Age maximum 110 lieuville Biocoop Echo Nature, salle Nid d'Aigle, Aiguilhe (43)

Biocoop Echo Nature, salle Nid d'Aigle, Aiguilhe (43) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//