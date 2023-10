Inaugurons la Biobox de l’Alma ! Biobox Alma Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Inaugurons la Biobox de l’Alma ! Biobox Alma Roubaix, 7 octobre 2023, Roubaix. Inaugurons la Biobox de l’Alma ! Samedi 7 octobre, 12h00 Biobox Alma Donnons-nous rendez-vous le samedi 7 octobre, au 226 rue de l’Alma, pour inaugurer la Biobox* ! De 12h à 13h : Mot d’accueil, inscription gratuite à la Biobox, distribution gratuite de Bioseaux, pot de l’amitié. Accès métro ligne 2, station Alsace ou Gare Jean-Lebas.

*Biobox : Point d’apport volontaire de biodéchets (épluchures) Biobox Alma 226 rue de l’Alma Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T12:00:00+02:00 – 2023-10-07T13:00:00+02:00

2023-10-07T12:00:00+02:00 – 2023-10-07T13:00:00+02:00 Biobox Composteurs La Maison du Jardin Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Biobox Alma Adresse 226 rue de l'Alma Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Biobox Alma Roubaix latitude longitude 50.696893;3.165539

Biobox Alma Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/