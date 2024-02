BiObernai Salon de l’agriculture biologique Obernai, vendredi 13 septembre 2024.

BiObernai Salon de l’agriculture biologique Obernai Bas-Rhin

21ème édition de ce rendez-vous festif incontournable de la rentrée alsacienne, dédié à la culture bio et aux modes de vie nature.

Dans l’esprit convivial d’un grand marché à ciel ouvert face aux remparts de la ville historique d’Obernai, BiObernai, le salon de l’agriculture biologique en Alsace, invite chaque année plus de 24 000 visiteurs à venir se plonger dans l’univers du bio d’Alsace et d’ailleurs.

Trois jours de rencontres et de moments de partage autour de plus de 250 exposants, plus de 70 animations pour petits et grands conférences, ateliers pratiques, animations artistiques et musicales… EUR.

Début : 2024-09-13 10:00:00

fin : 2024-09-15 19:00:00

Parking des Remparts

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est

