BiObernai – Salon de l’agriculture biologique, 15 septembre 2023, Obernai .

BiObernai – Salon de l’agriculture biologique

Parking des Remparts Obernai 67210

2023-09-15 10:00:00 – 2023-09-17 19:00:00

Obernai

67210

EUR En 2023 c’est l’édition anniversaire du salon de l’Agriculture bio, de la Terre et des Hommes…BiObernai fête ses 20 ans !

Dans l’esprit convivial d’un grand marché à ciel ouvert face aux remparts de la ville historique d’Obernai, BiObernai, le salon de l’agriculture biologique en Alsace, invite chaque année plus de 24 000 visiteurs à venir se plonger dans l’univers du bio d’Alsace et d’ailleurs.

Trois jours de rencontres et de moments de partage autour de plus de 250 exposants, plus de 70 animations pour petits et grands : conférences, ateliers pratiques, animations artistiques et musicales…

En 2023 c’est l’édition anniversaire du salon de l’Agriculture bio, de la Terre et des Hommes…BiObernai fête ses 20 ans ! Des animations, conférences, ateliers pratiques ainsi que des animations spéciales.

+33 3 88 23 29 54

Obernai

dernière mise à jour : 2022-10-28 par