Bio Uni-Vers Soi Boutique bulle de bien naitre, 15 mars 2022, Poitiers.

du mardi 15 mars au mercredi 29 juin à Boutique bulle de bien naitre

Situé à l’étage de la Boutique Bulle de Bien Naître à Poitiers, venez découvrir ce nouvel espace de soin et prendre soin de vous. Emilie de Bio Uni-Vers Soi vous propose des soins visage et corps Douces Angevines, marque française de cosméto-fluides purs et vivants certifiés bio. Vous serez emporté.e pour un voyage sensoriel et olfactif unique grâce aux merveilleux produits fabriqués à la main artisanalement par les femmes herboristes de beauté de cette marque situé dans le Maine-et-Loire (49). Vous serez accueillir avec respect et bienveillance, tel que vous êtes, quelque soit vos origines, votre morphologie et votre genre, pour vous accompagner dans ce moment hors du temps, rien que pour vous. Ces soins peuvent être réalisés pendant la grossesse. Renseignements et réservation au 06 49 44 02 77 ou [[biouniverssoi@gmail.com](mailto:biouniverssoi@gmail.com)](mailto:biouniverssoi@gmail.com). La carte des soins complète est disponible sur la page Facebook [https://www.facebook.com/biouniverssoi](https://www.facebook.com/biouniverssoi) ou sur simple demande par mail. Safe place for LGBTQI+ people (lieu sûr pour les personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans, Queer, Intersexes et plus)

Uniquement sur rendez-vous

Institut bio – Soins visage et corps Douces Angevines – à l’étage de la boutique

Boutique bulle de bien naitre 55 bis route de gencay, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T13:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T13:00:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T13:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T13:00:00;2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T13:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T13:00:00;2022-04-05T10:00:00 2022-04-05T13:00:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T13:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T13:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T13:00:00;2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T13:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T13:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T13:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T13:00:00;2022-05-03T10:00:00 2022-05-03T13:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T13:00:00;2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T13:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T13:00:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T13:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T13:00:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T13:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T13:00:00;2022-05-31T10:00:00 2022-05-31T13:00:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T13:00:00;2022-06-07T10:00:00 2022-06-07T13:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T13:00:00;2022-06-14T10:00:00 2022-06-14T13:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T13:00:00;2022-06-21T10:00:00 2022-06-21T13:00:00;2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T13:00:00;2022-06-28T10:00:00 2022-06-28T13:00:00;2022-06-29T10:00:00 2022-06-29T13:00:00