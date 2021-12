Bio Théâtre (Le) – Rezé, 5 février 2022, Rezé.

2022-02-05

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non Tarif plein : 15 € Tarif réduit : 12 € Réservation : lafabriqueaimpros.com Tout public

L’une des pièces les plus abouties en terme d’improvisation théâtrale ! A partir de quatre suggestions fournies par le public (prénom, métier, passion et lieu), trois comédiens improvisent en direct la biographie du héros d’un soir. Une heure de spectacle mené tambour battant pour parcourir les temps forts de la vie de ce personnage inventé. Empruntant aux codes cinématographiques (flashbacks, scènes parallèles, incursion dans les rêves ou les souvenirs du personnage…), les artistes en scène dessinent avec maestria un portrait inédit. Humour grinçant, poésie, suspense et émotions fortes sont chaque soir au rendez-vous. Sur les planches, les comédiens sont à la fois auteurs, acteurs et metteurs en scène de l’histoire qu’ils construisent sous nos yeux. Et le public en redemande ! Nombreux et fidèle, il applaudit depuis quatre saisons déjà cette performance hors norme.

Théâtre (Le) – Rezé adresse1} Pont Rousseau Rezé 44400 Pont Rousseau

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr https://lafabriqueaimpros.com/%C3%A9v%C3%A8nement/bio-par-les-eux/