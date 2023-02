BIO par la compagnie EUX – Palais des Glaces (Paris) PALAIS DES GLACES, 7 février 2023, PARIS.

BIO par la compagnie EUX – Palais des Glaces (Paris) PALAIS DES GLACES. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-03-29 21:00. Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

PALAIS DES GLACES PARIS 37, RUE DU FBG DU TEMPLE 75010

BIO

DERNIERE SAISON



A partir de votre suggestion, les comédiens de la compagnie Eux vous proposent la biographie d’un héros encore inconnu à ce jour.

Une histoire d’une heure menée tambour battant avec son lot de flash-backs, de personnages fantasques et d’anecdotes improbables qui marqueront la vie de notre héros.

Plongez dans ses secrets les plus intimes, Vibrez de ses instants de gloire, Tremblez devant ses moments de doute.

Venez voir et revoir ce spectacle et participez à la création d’une longue série d’Hommes Illustres.

Rien n’est préparé, rien n’est discuté, tout est improvisé et l’histoire s’écrit sous vos yeux.

Artistes : En alternance : Timothée Ansieau, Loïc Armel Colin, Nabla Leviste, Jean-Marc Guillaume, Mark Jane, Odile Cantero, Hélène Lauret

LA PRESSE EN PARLE

« Au talent, les comédiens ajoutent un ingrédient qui rend leur prestation encore plus savoureuse : la complicité. A la fin, on n’a qu’une envie : revenir pour découvrir une autre histoire. » Télérama : TT

« Le plus fantastique avec cette performance – car c’en est vraiment une – c’est la capacité de la troupe à tricoter une intrigue, toujours très drôle. Chaque élément, chaque proposition trouve sa place et son sens. Plus que talentueux, les comédiens s’aventurent même dans des effets de style. » – Vanity Fair

« Fascinés par cette profusion d’idées, souvent hilare, et flattés de constater que l’histoire s’écrit sous nos yeux, on suit avec bonheur « BIO », un spectacle forcément inédit. » Le Figaro Magazine

« Sans aucune concertation, pas même une petite messe basse, ils attaquent la première scène (…) Très vite, chaque comédien révèle un humour bien particulier. » Le Parisien

Informations pratiques :

Grande salle accessible aux PMR. Arriver 15 min avant, fouille de sécurité. Parking proche rue de Malte. Métro stations République ou Goncourt (lignes 3, 5, 8, 9 et 11), bus n° 75 arrêt Jules Ferry

A savoir : le placement est libre en fonction de votre arrivée.

N° téléphone accès PMR : 01 42 02 27 17 (Guichet)

.2023-03-29.

