Toulouse

Bio-diversité et diversité culturelle

Espace Job, le mardi 14 décembre à 18:30

Espace Job, le mardi 14 décembre à 18:30

Conférences ———– **Dans le cadre de la saison Échappée verte en** **partenariat avec les éditions de l’Attribut et la** **revue DARD/DARD** Où l’on voit que la protection de toutes les espèces vivantes : végétales, animales, humaines doit s’envisager globalement car toutes liées les unes aux autres. Qu’il s’agit dans tous les cas de lutter contre l’uniformisation, la standardisation ou la monoculture intensive pour permettre la diversité qui fait la richesse des écosystèmes comme de nos sociétés… **Par** Christophe Ruhles, anthropologue, fondateur de la Compagnie GDRA et Jean-Yves Pineau qui dirige l’association nationale « Les Localos »

Entrée libre dans la limite des places disponibles

