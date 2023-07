Spectacle Equestre Bio 7 – Hôtel-Restaurant la Galoche Beaulieu, 8 juillet 2023, Beaulieu.

Beaulieu,Haute-Loire

Spectacle équestre par Sophie Hastaluego et ses amis cavaliers.

Cabaret équestre au restaurant la Galoche. Pensez à réserver !

Spectacle sous réserve d’intempéries..

2023-07-08 20:30:00 fin : 2023-07-08 . .

Bio 7 – Hôtel-Restaurant la Galoche Rue du pont blanc – ZI la gerle

Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Equestrian show by Sophie Hastaluego and her riding friends.

Equestrian cabaret at La Galoche restaurant. Don’t forget to book!

Show subject to bad weather.

Espectáculo ecuestre de Sophie Hastaluego y sus amigos jinetes.

Cabaret ecuestre en el restaurante Galoche. ¡No olvide reservar!

Espectáculo sujeto al mal tiempo.

Reitshow von Sophie Hastaluego und ihren Reiterfreunden.

Pferdekabarett im Restaurant La Galoche. Denken Sie an eine Reservierung!

Show vorbehaltlich schlechten Wetters.

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay