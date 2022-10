Binz Market Brest, 15 octobre 2022, Brest.

Binz Market

16 Rue de Quimper Atelier du Stade Brest Finistre Atelier du Stade 16 Rue de Quimper

2022-10-15 – 2022-10-16

Atelier du Stade 16 Rue de Quimper

Brest

Finistre

Cette année le Binz Market revient pour sa 8ème édition les 15 & 16 octobre, toujours à Brest-même.

On vous a concocté une super édition, niveau ambiance on vous propose un retour dans les années 90s pour un Beverly Binz, côté participants cette année on est sous le signe de la créativité, du design et de l’upcycling : de la brocante, de la fripe, des artistes et créateurs bretons (bijoux, déco, accessoires, lingerie et plus encore) et aussi food, bières, vignerons, champagne, DJ set et tatoo.

15 octobre : 10h – 20h

16 octobre : 10h – 19h

