Dans le cadre de la Carte blanche Alice Diop : Reformuler et du Festival d’Automne 2023. Pionnière du hip hop en France, Bintou Dembelé a débuté sa carrière de danseuse en 1985, comme interprète pour plusieurs compagnies importantes de hip hop. En 2002, elle a créé sa propre structure, Rualité. En 2019, elle est appelée par le plasticien metteur en scène Clément Cogitore pour chorégraphier Les Indes galantes, à l’occasion des 350 ans de l’Opéra de Paris. En 2021, elle est invitée à la Villa Médicis à Rome et à la Villa Albertine à Chicago. En 2022, elle reçoit le prix Chorégraphie de la SACD. Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/rite-de-passage-solo-ii-bintou-dembele.html https://billetterie.104.fr/selection/event/seat?perfId=10229137441949&productId=10229137437809&lang=fr

