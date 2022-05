exposition DE FREMONT Galerie d’Art ATHENA galerie d’art Athéna Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d'Armor

exposition DE FREMONT Galerie d’Art ATHENA galerie d’art Athéna, 12 août 2019 15:00, Binic-Étables-sur-Mer. 12 et 19 août 2019 Sur place entree libre defremont@free.fr Dans la très belle galerie Athéna sur le port de Binic, une nouvelle exposition DE FREMONTune quarantaine de nouvelles toiles colorées, riches d’émotions et de sensations, sur le thème : Dans la très belle galerie Athéna sur le port de Binic, une nouvelle exposition DE FREMONT. Peintre attitrée de la galerie et habituée des grands salons parisiens, Andrée de Frémont retrouve son port d’attache Binic pour présenter du 22 août au 24 septembre, une quarantaine de nouvelles toiles colorées, riches d’émotions et de sensations, sur le thème : Nature, paysages et jardins secrets. galerie d’art Athéna 2 quai Jean Bart 22520 BINIC 22520 Binic-Étables-sur-Mer Binic Côtes-d’Armor lundi 12 août 2019 – 15h00 à 16h00

