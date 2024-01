Aquarium Acoustique Centre culturel L’Estran, Binic-Etables sur Mer Binic-Étables-sur-Mer, 20 janvier 2024, Binic-Étables-sur-Mer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-20 17:00

Fin : 2024-01-20 17:35

Après une résidence au centre culturel L’estran en 2023, la ville de Binic-Etables sur Mer accueille le tout nouveau spectacle de la Compagnie Zébuline : Aquarium Acoustique, une proposition jeune public (1 à 5 ans ) ! C’est l’histoire ordinaire d’un poisson unique (ou l’inverse). Petit Mousse, le poisson clown, apprend à grandir. De petit il deviendra moyen, puis grand. Petit Mousse commence sa vie dans un aquarium, et la poursuit dans des toilettes, sur la plage, une épave… et se retrouve au large. Bref. C’est l’unique histoire d’un poisson ordinaire (ou l’ordinaire histoire d’un poisson unique)

Ouverture des portes à 16h30 avec animation par les enfants du programme Aire Marine Educative

Vente de livres thématiques par le café-librairie Le Tagarin et la Recyclerie Seconde Nature après le spectacle

Centre culturel L’Estran, Binic-Etables sur Mer Avenue du Général de Gaulle, 22520 Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor