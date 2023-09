Cabaret « La vie en rose » Centre culture de l’Estran Binic, 20 octobre 2023 19:00, Binic.

Cet automne, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Binic-Étables sur Mer organise un grand événement sous forme de cabaret ! Deux séances auront lieu au Centre culturel de l’Estran dans ce cadre les vendredi 20 et samedi 21 octobre ouvertes au grand public en soirée. Un événement pour la bonne cause, puisque les bénéfices de l’opération seront reversés à une association œuvrant contre le cancer du sein.

Après une tournée retentissante en Bretagne en 2013, Miss Anne Thropy revient avec un nouveau spectacle qui vous fera voyager à l’âge d’or du cabaret. Ayant vaincu le cancer, l’effeuilleuse d’origine parisienne a vraiment à cœur de redonner espoir et courage à toutes les personnes traversant cette épreuve, en les aidant à se reconnecter à leur corps pendant et après la maladie. Derrière les plumes et les paillettes, ce spectacle met au premier plan le corps en mouvement, sa sensualité et sa beauté au-delà des normes et des circonstances. Entourée de ses collègues, elle a créé ce spectacle comme un hymne à la joie, à la vie et à l’amour, en mêlant danse, chant, arts du cirque et effeuillage.

Parmi les artistes, le public retrouvera :

– The Flying Willy. Gentleman à la moustache, ce danseur hors-pair et chanteur charmant sera le Monsieur Loyal du spectacle. Il vous guidera à travers ce voyage dans le temps, et vous réserve quelques surprises !

– Rosabelle Sélavy. Américaine d’origine, Rosabelle est formée aux arts du cirque et débute sa carrière artistique à New York en 2009. Son cœur l’emmène à Paris où elle développe son art, un savant mélange d’effeuillage burlesque, de trapèze et de contorsion. Attendez-vous à une performance renversante !

– Saskya Von Fotzen. Artiste burlesque et drag queen, Saskya évolue dans un univers à mi-chemin entre les cabarets parisiens et le Berlin de la Weimar. Grandiloquence, élégance et surtout beaucoup d’humour sont les atouts qu’elle mettra en avant pour vous faire chavirer.

– Sten De Koster. Figure incontournable de la scène Flow Arts (arts du mouvement) belge, Sten manie le feu avec une grâce déconcertante. Sa dextérité et son charme indéniable feront clairement monter la température dans la salle !

– Miss Anne Thropy : Surnommée « le plus beau sourire de la planète », elle est l’atout glamour du spectacle. Comme Mistinguett, elle a vu de nombreux pays, mais pourtant, elle quitte Paris en 2012 pour s’installer en Belgique, où elle est artiste résidente de plusieurs établissements de renom. Elle dévoilera ses charmes physiques et vocaux dans un tourbillon de plumes et de strass – roses, bien sûr !

Les bénéfices de ces spectacles seront reversés à Symbiose. Basée à Plérin, ce lieu associatif de ressources et d’accompagnement est destiné aux femmes atteintes de cancer et leurs proches aidants. Il s’agit de la première maison de soins de support oncologique dédiée aux femmes de Bretagne.

Plus d’infos sur Symbiose :

– assosymbiose22@gmail.com / https://association-symbiose.fr/

Résumé – Informations pratiques

Cabaret : La vie en rose, les vendredi 20 et samedi 21 octobre (date au choix).

– Ouvert à tous dès 16 ans

– Centre culturel de l’Estran.

– Tarif unique : 18€. Réservation en ligne conseillée : billetweb.fr/la-vie-en-rose3. Vente de billets restants au guichet sous réserve de places disponibles. Les bénéfices seront reversés à l’association Symbiose, 1ère maison de soins de support oncologique dédiée aux femmes en Bretagne.

– Ouverture de la buvette à partir de 19h. Fermeture des portes à 20h pour le début du spectacle

