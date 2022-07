Bingo ! Un loto musical Salins-les-Bains, 21 février 2023, Salins-les-Bains.

Bingo ! Un loto musical

Espace Notre-Dame Salins-les-Bains Jura

2023-02-21 20:30:00 – 2023-02-21

Espace Notre-Dame 16 Rue Charles Magnin

Salins-les-Bains

Jura

Mardi 21 février à 20h30

TMH | CORINNE BENIZIO

Découvrir la musique vocale de la Renaissance par un grand jeu de loto, en y associant les oeuvres de Boby Lapointe ou de Walt Disney, telle est l’ambitieuse et non moins géniale idée d’un trio lyrique dont le talent n’a d’égal que le goût du jeu. Carton plein !

Saviez-vous que le loto aurait été importé en France par François Ier, roi emblématique de la Renaissance française ? Petit détail qui prend son importance dans cette soirée Renaissance à la sauce loto, avec ses cartons, ses boules, ses jetons et surtout ses joyeux lots qui vont du saucisson sec à la chanson dédicacée. Le Trio Musica Humana, créé au sein de la Cathédrale Notre-Dame de Paris par trois étudiants issus de sa

Maîtrise, se transforme pour l’occasion en trio de saltimbanques autonomes, où chacun est à la fois chanteur, bien sûr, mais aussi animateur, magicien, danseur, capable d’envolées lyriques comme de mimes ou de gags sans fausse note. Soirée de music-hall à la frontière du théâtre de tréteaux où les artistes sont à la fois au four et au moulin, ce grand voyage dans la musique et dans le temps, bien que burlesque et

décalé, explore avec une rare intensité un répertoire aussi passionnant que raffiné.

EN PARTENARIAT AVEC LA CITÉ DE LA VOIX – VEZELAY

Tout Public

Durée : 1h45

Espace Notre-Dame 16 Rue Charles Magnin Salins-les-Bains

